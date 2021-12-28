الدولة تنجح فى استبدال التوكتوك بسيارت فان بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت جهود الدولة فى مساعدة الشباب استبدال التكتوك بسيارت فان بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء تم استبدال التوك توك بسيارات فان بمركز ومدينة بئر العبد ، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس الجمهورية باستبدال التوك توك بسيارات ميني فان 7 راكب.

وأشار المحافظ انه تم وضعالضوابط والشروط لحصول أصحاب التكاتك علي سيارات فان ، واجراء قرعة علنية بين المتقدمين، علي أن تعمل 50 سيارة داخل مدينة بئر العبد و50 سيارة اخري بين قري بئر العبد" بعد قيام ادارة مرور بئر العبد بوضع مقترح لخطوط السير لتلك السيارات.

وأضاف العميد أسامه العندور، سكرتير عام المحافظة، أن مشروع استبدال التوك توك بسيارات فان يهدف إلي توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين ، بجانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب من أصحاب التكاتك.

واوضح بيان لمحافظة شمال سيناء، انه وفقا لادارة المرور بشمال سيناء، عدد التكاتك التي تم ترخيصها ببئر العبد يبلغ 1929 توك توك، حيث قام عدد 1065 شخصًا من أصحابها بالتنازل عن الرخصة، وقيام البنك الزراعي المصري بتمويل السيارات الفان تحت مظلة المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية"مشروعك" ، مساهمة من البنك في تنمية سيناء وعلاج أزمة المواصلات الداخلية ببئر العبد نتيجة قرار منع التوكتوك، وتم وضع عدد من الضوابط والشروط العامة ، بجانب الشروط التي قام بوضعها البنك الزراعي المصري لترخيص السيارات الفان للمستحقين من أصحاب التكاتك، وفي حالة زيادة العدد يتم اجراء قرعة علنية بين المتقدمين.