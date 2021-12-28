الجنايات تنظر تجديد حبس عدد من المتهمين بقضايا التحريض ضد مؤسسات الدولة اليوم

كتبت أمنية الموجى - إيهاب المهندس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون التي تنظر المحكمة أمر تجديد حبسهم محكمة الجنايات المختصة بـ 26 قضية حصر أمن دولة عليا، وجاءت أرقامهم كالآتي:"880 لسنة 2020، و960 لسن 2020، و 65 لسنة 2021، و 908 لسنة 2021. ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.