التمثيل التجارى يعلن توفير فرص تصديرية تتجاوز المليار دولار خلال 2021

كتب – إسلام سعيد

التمثيل التجاري يعلن توفير فرص تصديرية تتجاوز المليار دولار خلال 2021 أعلن التمثيل التجاري المصري عن إتاحة عدد 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و86 مليون دولار في قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف، وفيما يلي أبرز أنشطة التمثيل التجاري خلال 2021.

• توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها.

• إتاحة عدد 156 مناقصة دولية وخارجية تم تعميمها على أهم كيانات وتجمعات الأعمال في مصر.

• إعداد وتحديث 2241 دراسة وتقرير سوقي/ قطاعي وتقرير نوعي ودليل المصدر المصري وتقرير معلومات.

• الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع حوالي 12176 طلب ترويج واستعلام تجاري وتوفير بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بالأسواق الخارجية.

• التدخل لتسوية 381 نزاع تجاري بالطرق الودية.

• تنظيم ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

• عقد 30 ندوة واجتماع افتراضي بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج والمجالس التصديرية ومركز تحديث الصناعة والشركات والجهات المصرية والأجنبية.

• استقطاب العديد من البعثات المشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية وأهمها معرض فوود أفريكا حيث تم استقطاب أكثر من 70 مشتري أجنبي من 19 دولة.

• المساهمة في الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 16 معرض دولي، أبرزها معرض أنوجا المقام في ألمانيا أكتوبر 2021 بمشاركة 49 شركة استطاعت إبرام تعاقدات مبدئية بقيمة 30 مليون دولار.

• المعاونة في الترتيب والتحضير لاجتماعات العديد من اللجان المصرية المشتركة منها الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت بموسكو خلال شهر يونيه 2021.

• التعامل مع معوقات التجارة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية وأبرزها ما يتعلق بالصادرات المصرية من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والحاصلات الزراعية والغذائية إلى أسواق اليابان والسعودية وألمانيا وغيرها.

• إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجاري الذي يضم 638 شركة مصرية حتى الأن، وتم تزويد الموقع بكافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المصدر المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

• تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات معرض "اكسبو دبي 2020".

• تولي أنشطة مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول غرب افريقيا بالتعاون مع بنك وفا التجاري والتي يتم في اطارها تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات الترويجية الرامية الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الغرب الافريقي حيث كانت اولى خطوات هذه المبادرة اتمام زيارة البعثة التجارية المصرية برئاسة السيدة وزيرة التجارة والصناعة على رأس وفد من ممثلي مجتمع الاعمال المصري الى كل من الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4-10 يوليو 2021.