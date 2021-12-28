البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. وصعود سهم "كيما" بنسبة 5%

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وارتفع سهم الشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما-كيما بنسبة 5.05% ليصل إلى مستوى 3.950 جنيه في أعقاب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروع جديد للشركة في أسوان صباح اليوم.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 11885 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2069 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 14142 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4691 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3224 نقطة.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.09%.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر للألومنيوم، توقيع التعاقد الاستشاري بين شركة مصر للألومنيوم والمجموعة الهندسية الإستشارية سيجمان للبدء في دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة لجنة البت والترسية، بشكل مبدئي على شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري للشراكة معها في تطوير مشروع هليوبارك، منوهة إلى أن هذا الاختيار يعتبر مبدئيًا وهو مرهون بموافقة مجلس إدارة الشركة.

أضافت الشركة، أن القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات مشروع هليوبارك تبلغ 397 مليار جنيه تحصل على مدار نحو من 23 إلى 25 عامًا، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها ما يقرب من 115 مليار جنيه.