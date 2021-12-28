البرازيل: بدء تلقى الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا لقاح كورونا يناير المقبل

ريو دى جانيرو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية بدء تلقى الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا اللقاح المضاد لفيروس كورونا يناير المقبل، وذلك بعدما تم تضمين هذه الفئة العمرية فى الخطة الوطنية للتحصين.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية اليوم الثلاثاء - أن موقفها المؤيد لتلقى الأطفال فى هذه الفئة العمرية اللقاح سيتم إضفاء الطابع الرسمى عليه فى 5 يناير المقبل، بعد الموعد النهائى لاستشارة الجمهور حول الموضوع.

وفى 16 ديسمبر الجاري، وافقت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية على استخدام اللقاح الذى ينتجه فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا.

ودافعت الجمعية الطبية البرازيلية فى بيان لها عن تلقى الأطفال اللقاح، قائلة إن هذا الإجراء يقلل من انتقال الفيروس.

وهناك جدل كبير بشأن تلقى الأطفال اللقاح فى البرازيل، إذ يعارضه أنصار الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.