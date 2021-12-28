وأفاد بيان للإيسيسكو بأن باب الترشح للجائزة، التي تتولى منظمة الإيسيسكو أمانتها العامة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، سيستمر مفتوحا للمهتمين من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه، إلى نهاية شهر مارس المقبل، في مختلف فروع الجائزة، حيث تختار لجنة التحكيم ثلاثة فائزين في كل فرع، ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة 195 ألف دولار أمريكي، يتم توزيعها على الفائزين في الفروع الثلاثة الأولى التى تتمثل فى فرع البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، وفرع الممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية في الدول الأعضاء ، و فرع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، الذي تم إحداثه في هذه الدورة، بمناسبة إعلان 2021 عام الإيسيسكو للمرأة.



ويشمل المحور الجديد ثلاث جوائز في مجالات الإدارة البيئية الأساسية وهى جائزة المرأة في البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، وجائزة المرأة في جمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية ،وجائزة المرأة في الريادة في مؤسسات القطاع الخاص أو الحكومي، إضافة إلى فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة.

واوضح البيان بانه من المقرر أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي، والذي سينعقد في مدينة جدة السعودية خلال عام 2022.