الأقصر تعلن بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقل بالقرى لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتجوب مختلف أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية الثابتة للمواطنين بشكل أسرع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة العنصر البشرى، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وميسر ومتكامل في كافة المراكز والمدن طبقا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت المحافظة، فى بيان صحفى، أن هذه السيارة هي مركز خدمة متنقل، حيث جرى تجهيزها بكل التقنيات الحديثة وربطها تكنولوجياً بالمحافظة؛ كما أن تلك السيارة ستتواجد بالأماكن الأكثر ازدحامًا لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة وهي تعد خطوة هامة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين وتقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت، ويتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل ومنها خدمات البناء، وشهادة صلاحية الموقع، وطلب إنشاء مبنى، وطلب تعلية، وطلب تعديل مبنى، وطلب إزالة مبانى آيلة للسقوط، وطلب هدم، وخدمات إشغالات، وخدمات توصيل مرافق، وخدمات إعلانات، واستعلام عن طلبات التصالح، وطلبات السداد، وخدمات أخرى تقدم عن طريق الوحدات المحلية، للوصول إلى جميع المواطنين وخاصة السيدات وكبار السن والأشخاص ذوي الهمم.

وفى نفس السياق، أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حصول المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة على المركز الأول، وذلك بالنسبة لتقييم أداء العاملين والموظفين وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوي محافظة الأقصر، موجهاً الشكر إلى المهندسة سلوى فهيم إسحق مدير المركز بمدينة الأقصر، وفريق العمل لمجهوداتهم المميزة فى خدمة أهالى المدينة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن الارتقاء بمستوى العمل والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشاد العميد طارق لطفي، بفريق عمل المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بديوان المدينة، مؤكدًا أن العاملين بالمركز نماذج مشرفة للموظف الجاد الذي يؤدي عمله باجتهاد وإخلاص، ويسعى لتحقيق أفضل مستوي من الخدمة للمواطن الأقصري فى المقام الأول، مثنيا على روح التعاون والمحبة بين فريق عمل المركز، تحت إشراف المهندسة سلوى فهيم إسحق مدير المركز والتى تعمل باستمرار على تطوير مستوى الأداء بالمركز، وتنمية مهارات فريق العمل للارتقاء بمستوى المركز التكنولوجي والخدمات المقدمة.



الأقصر تعلن بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقل



بدء العمل بسيارة المركز التكنولوجى المتنقل