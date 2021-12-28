الأجهزة الأمنية تشن حملة مكبرة بمنطقة دار السلام.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، حملات أمنية لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية.

وشنت حملة مكبرة بمنطقة دار السلام بمجمع المدارس وشارعي الفيوم العمومي وأحمد ذكي، وتم رصد العديد من المخالفات المرورية بعدما قادت الأجهزة المعنية حملة أمنية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وشارك في الحملة العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة والعقيد سامح القللي والعقيد أيمن وحيد والمقدم وسام عطية رئيس مباحث القسم والمقدم أحمد عبد الحفيظ والرائد أحمد مختار والمقدم محمد بهاء رئيس قسم مرور دار السلام وتم ضبط الحالة الأمنية والمرورية بالمنطقة.

وتتواصل الحملات بتلك المناطق، ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة ، وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.



جانب من الحملة



حملة أمنية



حملة



رصد المخالفات