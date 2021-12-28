اليوم السابع
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الأجهزة الأمنية تشن حملة مكبرة بمنطقة دار السلام.. صور

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 08:28 م
الأجهزة الأمنية تشن حملة مكبرة بمنطقة دار السلام.. صور حملة مرورية لرصد المخالفات بدار السلام
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، حملات أمنية لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع، للعمل على تحقيق السيولة المرورية.

 

وشنت حملة مكبرة بمنطقة دار السلام بمجمع المدارس وشارعي الفيوم العمومي وأحمد ذكي، وتم رصد العديد من المخالفات المرورية بعدما قادت الأجهزة المعنية حملة أمنية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وشارك في الحملة العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة والعقيد سامح القللي والعقيد أيمن وحيد والمقدم وسام عطية رئيس مباحث القسم والمقدم أحمد عبد الحفيظ والرائد أحمد مختار والمقدم محمد بهاء رئيس قسم مرور دار السلام وتم ضبط الحالة الأمنية والمرورية بالمنطقة.

 

وتتواصل الحملات بتلك المناطق، ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة ، وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة أمنية
حملة أمنية

 

حملة
حملة

 

رصد المخالفات
رصد المخالفات

 

فحص سائقى السيارات
فحص سائقى السيارات

امن القاهرة

حملة امنية

دار السلام

اخبار الحوادث

التواجد الامنى

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