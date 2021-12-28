اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الصالون البحرى المصرى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:02 م
اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الصالون البحرى المصرى.. اعرف التفاصيل الوفد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت المنطقة الاقتصادية بالقطاع الشمالى لقناة السويس اليوم الثلاثاء، وفد أعضاء الصالون البحري المصري، برئاسة اللواء بحري محمود متولي الأمين العام، واللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله مساعد الأمين العام لفرع بورسعيد؛ للتعرف على أعمال تطوير الموانئ وتفقد ومتابعة العمل الجارى تنفيذه.

 

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة "للقطاع الشمالى" بالوفد، معربًا عن سعادته باهتمام الوفد بالتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات، وقال إن المنطقة الاقتصادية تعمل حاليًّا على منظومة الخدمات البحرية التى ستطلق قريبًا فى موانئها مما ينعكس على أداء الأعمال وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

 

ومن جانبه، أوضح اللواء عادل رزق "مدير عام ميناء غرب بورسعيد أن ما يشهده الميناء من استكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس 17 مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها والميادين، واستكمال المنظومة الإلكترونية المعلوماتية وميكنتها، يتواكب مع متطلبات الموانئ الذكية والذى يحقق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

 

وعقب اللقاء اصطحب الوفد في جولة ميدانية بالميناء لزيارة الأرصفة والمشروعات المزمع إقامتها.

 

ومن جانبه، أعرب وفد الصالون البحري عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم.

 

وجدير بالذكر أن الصالون البحري تأسس في أغسطس 2012، وهو أحد الصالونات الثقافية المتخصصة والذي يضم نخبة متميزة من المهتمين بالمجال البحري والأعمال البحرية، والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعية بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في المقام الأول ومشاركة منهم في النهضة التي تنشدها البلاد.

 

 

جانب من زيارة الوفد البحري
جانب من زيارة الوفد البحري

 

زيارة وفد الصالون البحري لميناء بورسعيد
زيارة وفد الصالون البحري لميناء بورسعيد

 

وفد الصالون البحري
وفد الصالون البحري

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

المنطقة الاقتصادية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اقتصادية قناة السويس" الرهان الرابح في سباق توطين الهيدروجين الأخضر بالمنطقة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:00 ص

رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عددًا من الدبلوماسيين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:55 م

اقتصادية قناة السويس تسلم أراضى مجمع العالمية للبتروكيماويات الجديد فى يناير

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 09:00 ص

تفاصيل الحساب الختامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 250 مصنع وشركة بالمنطقة تصدر بـ 4 مليار جنيه سنويا وتوفر 100 ألف فرصة عمل.. الاستثمارات بلغت 18 مليار دولار.. و65 مصنع تحت الإنشاء بمليار و200 مليون دولار

السبت، 18 ديسمبر 2021 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة