اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد الصالون البحرى المصرى.. اعرف التفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

استقبلت المنطقة الاقتصادية بالقطاع الشمالى لقناة السويس اليوم الثلاثاء، وفد أعضاء الصالون البحري المصري، برئاسة اللواء بحري محمود متولي الأمين العام، واللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله مساعد الأمين العام لفرع بورسعيد؛ للتعرف على أعمال تطوير الموانئ وتفقد ومتابعة العمل الجارى تنفيذه.

وفي بداية اللقاء، رحب اللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة "للقطاع الشمالى" بالوفد، معربًا عن سعادته باهتمام الوفد بالتعرف عن قرب بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك التعرف على المزايا والإعفاءات، وقال إن المنطقة الاقتصادية تعمل حاليًّا على منظومة الخدمات البحرية التى ستطلق قريبًا فى موانئها مما ينعكس على أداء الأعمال وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

ومن جانبه، أوضح اللواء عادل رزق "مدير عام ميناء غرب بورسعيد أن ما يشهده الميناء من استكمال إنشاء رصيف عباس بطول ٦٧٠.٤٥مترًا، وغاطس 17 مترًا، ورفع كفاءة وإنشاء شبكة الطرق وأرصفتها والميادين، واستكمال المنظومة الإلكترونية المعلوماتية وميكنتها، يتواكب مع متطلبات الموانئ الذكية والذى يحقق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وعقب اللقاء اصطحب الوفد في جولة ميدانية بالميناء لزيارة الأرصفة والمشروعات المزمع إقامتها.

ومن جانبه، أعرب وفد الصالون البحري عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لما تتمتع به من مزايا وإعفاءات تجعلها المنافس الأكبر ضمن المناطق الاقتصادية فى العالم.

وجدير بالذكر أن الصالون البحري تأسس في أغسطس 2012، وهو أحد الصالونات الثقافية المتخصصة والذي يضم نخبة متميزة من المهتمين بالمجال البحري والأعمال البحرية، والاقتصاد والثقافة وشتى العلوم الاجتماعية بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد المرتبط بالبحر ونشر الثقافة البحرية باعتبار مصر دولة بحرية في المقام الأول ومشاركة منهم في النهضة التي تنشدها البلاد.



جانب من زيارة الوفد البحري



زيارة وفد الصالون البحري لميناء بورسعيد