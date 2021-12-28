إنشاء وتطوير 17 مدرسة بالشرقية تكلفتها 160 مليونا و128 ألف جنيه خلال 2021

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، إلي أن الهيئة هي أحد قطاعات وزارة التربية والتعليم، وتتولي تخطيط المباني التعليمية وتطوير مواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء، وإتخاذ كل ما يلزم لإنشاء المباني التعليمية وصيانتها , مشيرا الي أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 17 مدرسة ما بين ( جديد – احلال كلي وجزئي – توسعة ) بتكلفة مالية بلغت 160 مليون و128 ألف جنيه بمراكز ومدن ( أبو كبير - ديرب نجم - فاقوس – أبو كبير – منيا القمح – فاقوس – الحسينية – الزقازيق – ههيا – بلبيس – الابراهيمية – صان الحجر – كفر صقر ) وذلك لإضافة 274 فصل دراسي جديد ليساهم في استيعاب عدد أكبر من الطلاب وتقليل الكثافة العددية بالفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس.



أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الإنتهاء من اعمال إنشاء جديد لمدرسة أبو جويفل للتعليم الأساسي بمركز أبو كبير لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 755 ألف جنيه ، أعمال توسعة 5 فصول بمدرسة الهوابر الإعدادية بمركز ديرب نجم بتكلفة 2 مليون و403 ألف جنيه .



أعمال توسعة 22 فصل بمدرسة الفولي للتعليم الأساسي بمركز فاقوس بتكلفة 5 مليون و575 ألف جنيه ،إنشاء جديد لمدرسة المشاعله الثانوية الصناعية بمركز أبو كبير لإضافة 15 فصل وبتكلفة 18 مليون و499 ألف جنيه .



أعمال توسعة 22 فصل بمدرسة الملك فهد الإبتدائية بمركز منيا القمح بتكلفة 5 مليون و646 ألف جنيه، أعمال إحلال جزئي بمدرسة الشهيد عبد العزيز محمود عطا الإبتدائية بمركز منيا القمح لتطوير 10 فصول وبتكلفة 6 مليون و950 ألف جنيه ، أعمال توسعة 11 فصل بمدرسة الدكتور سعيد حسن عبد العال الإبتدائية بمركز فاقوس بتكلفة 3 مليون و545 ألف جنيه ، أعمال إحلال كلي لمدرسة السادات الإبتدائية بمركز الحسينية لتطوير 6 فصول وبتكلفة 3 مليون و790 ألف جنيه.



إنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية لغات بمركز الزقازيق لإضافة 56 فصل وبتكلفة 24 مليون و 794 ألف جنيه، أعمال إحلال كلي لمدرسة عبد اللطيف عبد الجليل للتعليم الأساسي بمركز ههيا لتطوير 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و571 ألف جنيه.



إنشاء جديد لمدرسة الزوامل الثانوية بمركز بلبيس لإضافة 18 فصل وبتكلفة 7 مليون و 167 ألف جنيه، إنشاء جديد لمجمع نصر عابدين بمركز ديرب نجم لإضافة 57 فصل وبتكلفة 38 مليون جنيه، إنشاء جديد لإدارة الابراهيمية التعليمية بتكلفة 5 مليون و 756 ألف جنيه ، إنشاء جديد لإدارة كفر صقر التعليمية بتكلفة 8 مليون و 572 ألف جنيه.



إنشاء جديد لمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي بمدينة صان الحجر لإضافة 11 فصل وبتكلفة 6 مليون و 272 ألف جنيه.



إنشاء جديد لمدرسة الطيار أحمد أبو هاشم الإبتدائية بمركز فاقوس لإضافة 16 فصل وبتكلفة 6 مليون و 508 ألف جنيه ، أعمال توسعة 3 فصول بمدرسة الديدامون للتربية الفكرية بمركز فاقوس بتكلفة 4 مليون و 297 ألف جنيه .



