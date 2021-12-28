إعادة تأهيل كيما أسوان.. أكبر مجمع لصناعة الأسمدة فى صعيد مصر (إنفوجراف)

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مصانع كيما 2 فى أسوان بتكلفة 11.6 مليار جنيه وهو من أكبر مشروعات الاسمدة فى الشرق الأوسط، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا و1570 طن يوريا يوميا تعرف على تفاصيل المشروع فى هذا الإنفوجراف..
مدينة صناعية كاملة فى أسوان وإقامة (كيما 2)
تكلفته الاستثمارية 738.5 مليون دولار تعادل 12 مليار جنيه
ينتج 1220 طن أمونيا منها 900 يوميا لإنتاج اليوريا بإجمالى 570 ألف طن سنويا
300 طن أمونيا توجه للمصنع القديم لإنتاج 120 ألف طن نترات أمونيا سنويا
100 ألف طن سنويا من سماد نترات النشادر الأزوتى باستخدام الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء
يسهم فى توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية للكهرباء
يهدف لتحقيق 2 مليار جنيه من الصادرات بواقع 55 ألف طن سماد العام المقبل
صادراته تتوزع:
19 ألف طن نترات أمونيوم للأردن
10 آلاف طن منخفض الكثافة لليونان
8 آلاف طن للسودان
1000 طن إلى كينيا
1000 طن إلى عمان
1000 طن إلى ألبانيا
بيع 15 ألف طن محليا
من المتوقع وصول مبيعات الشركة خلال العام الجارى إلى 4.5 مليار جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة