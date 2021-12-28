اليوم السابع
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إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث تصادم "حدائق أكتوبر" بعد التصالح

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:36 م
إخلاء سبيل السائق المتهم فى حادث تصادم "حدائق أكتوبر" بعد التصالح حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قررت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل سائق سيارة أجرة، اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى عراقي بحدائق أكتوبر، بعد تصالح الطرفين.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق ميكروباص، اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى عراقي بحدائق أكتوبر، وتبين أن السائق حديث السن وغير حاصل على رخصة قيادة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص وإصابة أحد الأشخاص.
 
بإجراء التحريات تبين للرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، أن التصادم وقع بين سيارة ميكروباص تسير عكس الاتجاه،  وبين سيارة نجل الإعلامية منى عراقي، مما أسفر عن إصابة سائق الميكروباص الذي غادر مكان الحادث بحجة تلقيه العلاج تاركا سيارته وبطاقته.
 
تمكن رجال المباحث من ضبط السائق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 

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