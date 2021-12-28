إحالة 101 موظف للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى بمراكز محافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق، مشددا على تكثيف المرور على المصالح الحكومية والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط الإدارى.

كما وجه محافظ البحيرة، بضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى هذا السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بحملة رقابية مكبرة.

أسفرت تلك الحملة عن إحالة 101موظف بالمصالح الحكومية للتحقيق، وذلك لإهمالهم وتركهم العمل بدون سند قانونى. وفى قطاع جهاز حماية المستهلك جرى ضبط 6 قضايا مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تقديم فواتير ضريبية.

وفى قطاع إدارة التموين والطب البيطري جرى ضبط كمية من اللحوم المجمدة وسجق مجمد غير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط كمية من اللحوم ذبح خارج المجازر الحكومية. وفى قطاع مراقبة الأغذية جرى تحرير13 محضر جنح صحية وإعدام مواد غذائية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية. وفى قطاع الإشغالات ضبط 56 شيشة وإزالة 25 إشغال طريق متحرك وتحرير 5 محاضر إشغالات ثابتة.