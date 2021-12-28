اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:13 م
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إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:50 م
إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز الشباب.

وتفقدت اللجنة خلال الجولة، مركز شباب سنهرة ونامول والحصافة وزاوية الشيخ سند ومنشأة الكرام، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كما شملت المتابعة مركز شباب خلوة سنهرة وكفر الدير وكفر شبين والعسايلة وتل بني تميم وكفر الشرفا القبلي، وتبين أن هذه المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية. كما تابعت اللجنة، الأعمال الخاصة بإنشاء المقرات الإدارية لبعض هذه المراكز ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت اللجنة بتدوين الملاحظات بسجل المتابعة. ومن ناحيته امر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.


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