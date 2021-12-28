اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:47 م
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أهالى أسرة الواسطى المتوفين ينتظرون الجثامين داخل المستشفى المركزى

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 03:49 م
أهالى أسرة الواسطى المتوفين ينتظرون الجثامين داخل المستشفى المركزى جثة
بنى سويف هانى فتحى

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ينتظر اهالى السيدة وأولادها الثلاثة الذين توفوا داخل منزلهما بادعاء تسمم غذائى ، قرار النيابة والخاصة بالجثانين الأربعة من جانبة امر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام بنى سويف انتداب فريق من النيابة مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع   إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة .

وقرر المحامى العام لنيابات بنى سويف استدعاء زوج المتوفية والجيران لسماع اقوالهم فى الواقعة لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول واقعة وفاة 4 من اسرة واحدة، سيدة و3 أطفال مصرعهم، اثر اصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف. وجار اتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.


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