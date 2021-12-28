أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجب ألا يكون هناك حساسية من تنظيم النسل

إبراهيم حسان

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجب أن يكون هناك حساسية من مسألة تنظيم النسل، أو من مسألة الاكتفاء بطفل أو طفلين أو ثلاثة على أقصى تقدر.

أضاف عثمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الإكثار من الإنجاب وزيادة السكان، يقضي على الأمة في النهاية، ويجب الالتفات إلى هذه المخاطر جيدا حتى لا نعاني منها عند وقوعها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام يحثنا دائما عن العدل وتحديد النسل، ولا مانع من تنظيم النسل أمام الظروف الاقتصادية للدولة، وذلك كما قال العالم الراحل عطية صقر، أحد علماء الأزهر الشريف.

وفى وقت سابق، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تنظيم النسل أخذ بالأسباب التي أمر الله بها، ومحاولة لتجويد الحياة التي منحها الله لنا واستخلفنا فيها، مشيراً إلى أنه لابد أن نسعى لأن نعلم أبنائنا بشكل أفضل ونرعى صحتهم وتعليمهم بشكل أفضل، متابعا: "لا تستمعوا للكلام الذي يخلط الجهل بالإرادة السيئة، هناك حديث نبوي ينبهنا فيها النبي ويحذرنا من كثرة عددنا بدون لازمة، إذاً الكثرة إذا كانت ضارة فلابد من مواجهتها بتحديد النسل، النبي سيتباهى بها عندما نكون أهل أن يتفاخر بنا النبي الكريم".