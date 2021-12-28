ووصف محاولة استهداف مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الصومالي بـ "العمل المروع"، مؤكدا دعم أمريكا لجهود رئيس الوزراء الصومالى الرامية إلى إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية .

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال والتصريحات الاستفزازية.