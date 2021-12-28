أمريكا تخفض فترة العزل للمصابين بـ"كورونا" دون أعراض إلى 5 أيام

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خفّض مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، الفترة الموصى بها لعزل المصابين بفيروس "كورونا"، ممن لا يُظهرون أعراض الإصابة، من 10 إلى 5 أيام.



وقال المركز، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "طبقا لما نعرفه حاليا عن كوفيد-19 والمتحور أوميكرون، يقصّر مركز السيطرة على الأمراض الوقت الموصى به للعزل من 10 أيام للأشخاص المصابين بكوفيد-19 إلى 5 أيام، إذا كانوا لا يُظهرون أعراضا، متبوعة بـ5 أيام من ارتداء القناع الطبي حينما يكون (المصاب) محاطا بآخرين".



وأوضح المركز أن ذلك التغيير "مدفوع بأدلة علمية تُظهر أن غالبية عمليات انتقال سارس-كوف-2 تحدث مبكرا أثناء المرض، بشكل عام في اليوم الأول أو الثاني قبل بداية الأعراض، واليوم الثاني والثالث بعدها".