وقالت القائمة بالأعمال المؤقتة بالسفارة الأمريكية لدى الفلبين هيذر فاريافا، في بيان نقلته صحيفة /فلبين ستار/ المحلية، اليوم الثلاثاء: "يسر الولايات المتحدة تقديم هذه المساعدة الإضافية لدعم الاحتياجات الفورية للأفراد والعائلات في المناطق الأكثر تضررا من إعصار أوديت".

وأضافت "أنه بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، سيوفر التمويل الجديد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم اللوجستي والاتصالات في حالات الطوارئ للمناطق المتضررة من الإعصار".

وأوضحت أنه من المقرر إنشاء أربعة مراكز لوجستية للطوارئ في سوريجاو ديل نورت لتخزين وتوزيع إمدادات الإغاثة، لافتة إلى أن برنامج الأغذية العالمي، بمساعدة الولايات المتحدة، سيقوم بنقل المواد الغذائية من الحكومة الفلبينية إلى المناطق المتضررة والمساعدة في إعادة إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم جهود الاستجابة.



