أمراض جلدية قد تظهر بعد الإصابة بكورونا.. اعرف طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

فيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكن بمرور الوقت والتجربة مع هذا الفيروس ثبت أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على أعضاء وأجزاء أخرى من الجسم، وواحد من هذه الأعضاء هو الجلد.وفقا لتقرير موقع" healthsite"لاحظ فريق البحث أن الأعراض الجلدية بعد كورونا فقد تستمر لأكثر من شهرين في كثير من الحالات.

حتى قبل الإصابة بالفيروس ، تسبب غسل اليدين واستخدام المطهرات في العديد من مشاكل الجلد، مثل جعل جلد اليدين جافًا، حتى أنه يؤدي إلى تقشر الجلد، ويمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الكحول في مطهرات اليدين الجفاف المفرط، حتى الأظافر تصبح جافة وهشة، وتتكسر أو تتشقق بسهولة.

لذا ، جنبًا إلى جنب مع حماية أنفسنا من فيروس كورونا، نحتاج أيضًا إلى حماية أيدينا، دلكى الكريم يومياً على اليدين والأظافر والجلد حول الأظافر، مع تدليك اليدين ليلاً أيضًا. لتجفيف اليدين ، أضيفي ملعقة صغيرة من الجلسرين النقي إلى 50 مل من ماء الورد. يوضع على اليدين ويترك لمدة نصف ساعة. ثم اغسليه بالماء العادي.

التهابات الجلد الشائعة بعد كورونا



يمكن أن يؤدي ارتداء الأقنعة المستمر إلى تهيج الجلد ، بسبب تجمع الهواء وثاني أكسيد الكربون وحتى اللعاب والأغشية المخاطية داخل الأقنعة، كما يمكن أن يؤدي حتى إلى نوع من التهاب الجلد الذي يحتاج إلى رعاية طبية.

مشكلة أخرى هي أن القناع الذي يحبس الزيت ورواسب العرق من الجلد يمكن أن يؤدي إلى حالة حب الشباب، فتعتبر مادة القطن هي الأفضل للأقنعة، لأنها تتيح التهوية المناسبة وتحبس رطوبة أقل من التنفس والتعرق، أيضا يجب أن يكون القناع مناسبًا أيضًا، بحيث يوفر الحماية الكافية ويجب ألا يكون محكمًا للغاية.

كما لوحظ أن الإصابة بفيروس كورونا نفسه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ظهور بعض المشاكل الجلدية، لأن الفيروس يتلامس بالفعل مع الجلد والأغشية المخاطية، وقد أدى ذلك إلى ظهور مشاكل جلدية مثل تهيج الجلد والطفح الجلدي والبثور والأرتكاريا وحتى الحطاطات المتقشرة، كانت بعض الطفح الجلدي تسبب الحكة وحتى مؤلمة، ويمكن أن تظهر هذه الأعراض والالتهابات على الذراعين أو الرقبة أو الساقين أو القدمين أو أي جزء من الجسم.

يمكن أن يؤدي نقص تدفق الأكسجين أيضًا إلى تغير لون الجلد أو حتى ظهور بقع حمراء وأرجوانية ملتهبة على الجلد وأصابع القدم وحول الأظافر، وفي بعض الحالات ، كانت هناك عدوى جلدية مثل الأكزيما.

كانت هناك أيضًا حالات بثور مائية أو بثور صغيرة مملوءة بسائل قد تظهر غالبًا على اليدين، وقد عانى البعض أيضًا من أنماط تشبه الوريد الأحمر والأزرق على الجلد، أو كدمات صغيرة تظهر بعض الأعراض الجلدية بعد فترة وجيزة من الإصابة، بينما تظهر أعراض أخرى في وقت لاحق عندما يكون الفيروس أكثر شدة، يقول الباحثون أيضًا أن أسباب هذه الأمراض الجلدية قد تكون "استجابة مناعية الجسم للفيروس".