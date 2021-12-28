أغرب الأعشاب وفوائدها من مطروح.. عطار يكشف سر إقبال المواطنين عليها (لايف)

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشراً، ولقاء مع أحد تجار العطارة والأعشاب المشهورين في مطروح، والذي يصنع وصفات من الأعشاب، لعلاج العديد من الأمراض المتنوعة، كما يوفر الأعشاب لمركز البحوث، خلال فصل الربيع، حسب احتياج الباحثين بالمركز لأنواع الأعشاب الطبية الصحراوية، والذين يتواصلون معه باستمرار لخبرته في مجال الأعشاب.

أكد جمال العطار، أنه توارث مهنة العطارة والأعشاب الطبية، من جدوده، وانه يعمل في هذا المجال منذ صغره، وليه خبرة كبيرة في عمل وصفات الأعشاب، لعلاج العديد من الأمراض، مشيراً إلى أن معظم الأدوية الطبية الحديثة، يتم تصنيعها من الأعشاب.

وأشار " العطار " إلى أنه يبيع العديد من وصفات وخلطات الأعشاب، لعلاج أمراض مختلفة، من بينها السعال، والسكر، والبواسير، وأمراض الكلى، والمسالك البولية، وأمراض الضغط، بالإضافة إلى وجود أعشاب للتخسيس، مثل المورنجا، ووصفات لعلاج تضخم البروستاتا، وغيرها.

كما يوجد العديد من منتجات البيئة الصحراوية في مطروح، مثل زيت الزيتون، والذي يفيد كثيرا في تنظيف الأوعية الدموية وتقليل الدهون الثلاثية، والشعير الجبلي الذي يشرب منقوعه لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية، وطرد الحصوات، مؤكداً أن جميع الوصفات طبيعية ومن الأعشاب ولا تشكل ضرراً، وأن الأعشاب هي المصدر الأساسي للأدوية في كل البلاد.

وأشار جمال العطار، إلى أن موسم جمع الأعشاب الطبية الصحراوية، يكون خلال شهر إبريل، بعد نهاية فصل الشتاء وسقوط الأمطار، مضيفاً بأن الباحثين في مركز البحوث في القاهرة، يستعينون به لخبرته، كل عام، لتوفير الأنواع التي يحتاجونها من الأعشاب الصحراوية، لإجراء البحوث والدراسات عليها، ويتم ذلك من خلال رحلات في الصحراء، خاصة الأماكن المعروفة بالخبرة، والتي تنمو فيها الأعشاب على مياه الأمطار.