أسنان جيدة وحزام ذهبى فريد.. جارديان تبرز الكشف عن أسرار الملك أمنحتب الأول

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الكشف عن أسرار الملك أمنحتب الأول بالأشعة المقطعية لأول مرة، ونقلت عن خبيرة المسح الضوئى، سحر سليم قولها إن ذقن الملك الدقيق وأنفه الصغير وشعره المجعد يشبه والده أحمس الأول جسديا، معتبرة أنه من المدهش بالنسبة لشخص عاش منذ حوالي 3500 عام، أن تكون أسنانه جيدة بهذا البشكل اللافت للنظر.



الأشعة المقطعية للملك



وتحدثت سليم عن مومياء الملك أمنحتب وهو ملك محارب كان يمثل لغزًا من حيث أنه أحد المومياوات الملكية القليلة التي لم يتم تفكيك لفائفها في العصر الحديث.



ولفتت الصحيفة، إلى أن الدكتورة سحر أستاذة الأشعة في كلية الطب بجامعة القاهرة، ضمن جزء من فريق نجح في تفكيك لفائف الملك أمنحتب الأول رقميًا. وكانت النتائج، باستخدام تقنية المسح المقطعي المحوسب ثلاثي الأبعاد(CT) ، غير مسبوقة ورائعة. يقدمون تفاصيل عن مظهره وبذخ المجوهرات التي دفن بها.



وقالت سليم: "أمنحتب كان فى عمر حوالي 35 سنة عندما مات. كان طوله حوالي 169 سم، مختونًا ولديه أسنان جيدة. كان يرتدي داخل اللفائف 30 تميمة وحزامًا ذهبيًا فريدًا مرصعًا بخرز ذهبي. يبدو أن أمنحتب الأول يشبه والده جسديًا.. كان لديه ذقن دقيقة وأنف صغير ضيق وشعر مجعد وأسنان علوية بارزة قليلاً."



وأوضحت الصحيفة، أن دكتورة سحر هى المؤلفة الرئيسية لدراسة نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة فرونتيرز. وقالت الدكتورة إن حقيقة أن أسنانه كانت جيدة جدًا دليل على مدى "روعة" عملية التحنيط. "الجثث المحنطة كانت محفوظة بشكل جيد. حتى العظام الصغيرة داخل الأذنين تم الحفاظ عليها. لا شك أن أسنان أمنحتب كانت بحالة جيدة. العديد من المومياوات الملكية كانت أسنانهم سيئة، لكن أمنحتب لديه أسنان جيدة".



كان أمنحتب الأول ثاني ملوك الأسرة الثامنة عشر وصعد إلى العرش بعد وفاة والده أحمس الأول. وقد حكم مصر لمدة 21 عامًا تقريبًا بين 1525 و1504 قبل الميلاد.