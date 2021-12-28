اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 01:01 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اسعار الخضراوات والفواكه - أرشيفية
‎كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيها.
‎- الجوافة 9 جنيهات. 
‎- بلح بارحى 34 جنيه
‎- البسلة 10 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيه
‎- ‏فاصوليا 10‏ جنيهات.
‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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