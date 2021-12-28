أجواء شتوية بقنا.. طقس مستقر والشمس بتطلع وتغيب.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من محافظة قنا لرصد حالة الطقس والتي شهدت استقرارا على مختلف الأنحاء وتشتد البرودة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، فى وقت سابق عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.



وأشار الداودي، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.







