"آبل" تغلق متاجرها جزئيًا بسبب ارتفاع حالات "كورونا"

نيويورك /أ ش أ/

أعلنت شركة "آبل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إغلاق متاجرها فى نيويورك جزئيًا بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية أن آبل أغلقت متاجرها فى مدينة نيويورك أمام حركة المرور الداخلية بسبب ارتفاع حاد فى حالات "كوفيد-19).

أما الزبائن الذين يطلبون على الإنترنت ليسوا مقيدين من التقاط المنتجات خارج مواقع البيع بالتجزئة.

وتؤثر تلك الحركة على مواقع الشركة فى مانهاتن، بروكلين، برونكس وجزيرة ستاتن، بينما تعد عملية إغلاق غير كامل للمتاجر، على عكس ما فعلته الشركة فى الماضى لإبطاء انتشار الفيروس.