4.6مليار جنيه استثمارات مشروعات المياه والصرف بأسيوط والودى الجديد خلال 2021

كتب أحمد حسن

رئيس الشركة القابضة للمياه: المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسهم في رفع نسب التغطية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تتولي تنفيذها شركة مياه الشرب والصرف بأسيوط َوالوادي الجديد، خلال هذا العام، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً غير مسبوق بتنمية محافظات صعيد مصر، لا سيما بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث بلغت استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد 4.6 مليار جنيه خلال العام 2021.

ومن جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محافظات الصعيد تشهد مرحلة جديدة من تطوير وتحسين الخدمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسهم في رفع نسب التغطية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ولا سيما بالمناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن خطة الإحلال والتجديد لعام 2021 شملت الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بـ3 محطات مياه (النزلة وأبوتيج ومنفلوط) بتكلفة 40 مليون جنيه، وإحلال وتجديد 6 محطات صرف صحي وخطي طرد (البنك الدولي - فريال) بتكلفة إجمالية 112 مليون جنيه، ومد وتدعيم شبكات مياه بمراكز القوصية وديروط وأسيوط، وأخرى للصرف بديروط ومنفلوط بـ 16 مليون جنيه، وتنفيذ وصلات منزلية بمراكز أبنوب والفتح وساحل سليم بـ52 مليون جنيه، وتوريد 6 معدات صرف و 4 وحدات نقالي ومولد ديزل بتكلفة 11 مليون جنيه، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد شاملة إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه والصرف الصحي والتوريدات بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات خارجية شملت إحلال وتجديد محطتي مياه التشيكي وديروط المرشحة بتكلفة 246.5 مليون جنيه، وخط طرد جامعة أسيوط وخطوط صرف ميدان المجاهدين والبدري وسعد زغلول بتكلفة 30 مليون جنيه، ومد وتدعيم بطول 155 ألف كم شبكات صرف صحي، وتنفيذ 21 ألف وصلة منزلية بـ7 قرى ريفية ضمن مشروع أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي ISSIP2 بتكلفة إجمالية مليار جنيه.

وقال، إن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " انتهت من أعمال إحلال وتجديد لـ59 بئرا، وتأهيل 6 محطات مياه، ومد 33 كم شبكات، وتوريد 23 مولدا، و200 طلمبة غاطس بقيمة 196 مليون جنيه.

وتابع، أنه تم تخصيص مبلغ 2.7 مليار جنيه لعمل توسعات وإنشاء وإعادة تأهيل لـ7 محطات مياه مرشحة بـ7 مراكز، ومد وتدعيم 444 كم شبكات مياه، و28 كم صرف وإحلال وتجديد 264 كم أخرى، و30 بئرا وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية، وتوريد 245 جهاز قياس، ووحدتى معالجة الأملاح، ومد خدمات المياه والصرف الصحي لمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 120 مليون جنيه.

كما أكد المهندس هشام درة، حرص الشركة على تفعيل خدمة فوري لسداد الفواتير وميكنة إصدار الفواتير لإجمالي 6 آلاف مشترك، وتغيير ألفي عداد معطل، ليبلغ عدد المشتركين في خدمة المياه 753 ألف مشترك و 145 ألف مشترك في خدمة الصرف الصحي هذا العام، فضلاً عن وصول مراكز خدمة العملاء إلى 9 مراكز مجهزة وجارٍ إنشاء المركز العاشر بالبداري، وإمداد هذه المراكز بأحدث البرامج لمعاملات خدمة العملاء.

وأضاف رئيس الشركة، أنه تم سحب 520 ألف عينة للفحص الكيميائي والبكتريولوجي، وعمل غسيل وتطهير 2500 خزان، و108 مرات غسيل للمروقات وعمل غسيل لعدد 5 آلاف شبكة، وضبط جرعات الكلور 2700 مرة خلال العام، فضلاً عن إعادة تأهيل 12 معملا، وتوريد 6 أجهزة معملية كبرى، كما بلغت سيارات المعمل إلى 14 سيارة مجهزة بأحدث أجهزة القياس، بجانب تدعيم 6 محطات مياه بـ 400 متر حواجز مطاطية و150 م SORBENT ماص للمواد البترولية حرصاً على جودة المياه المقدمة.

وأشار إلى أنه تم تجديد الحصول على شهادة TSM لمحطتي مياه نزلة عبداللاه ومرشحة صدفا، وحصول قطاع المعامل على شهادة الأيزو لنظام الجودة والبيئة أيزو 9001، وأيزو 14001.

ونوه المهندس هشام درة، عن أن الشركة دعمت أصولها الميكانيكية بـ 26 معدة ثقيلة ما بين سيارة نقل مياه وكسح ونافوري وكباش وفاكيوم لودر حفار، وتوريد 400 طلمبة أعماق، وإحلال وتجديد 30 اسطوانة كلور، وتركيب 65 منظومة كلور.

كما حرصت الشركة على قياس كمية المياه المنتجة وتقليل الفاقد منه لذا عمدت إلى تركيب 53 جهاز قياس ضغط وتصرف المياه لعدد 37 محطة مياه، لتصل نسبة المياه المقاسة إلى 84%، و تقليل الفاقد فى 10 مناطق معزولة DMA بإجمالي 233كم إلى 24 %، لتصل كمية المياه الموفرة إلى 256 م3 / يوم.