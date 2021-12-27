وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا بحضور وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ومديرى إدارات الأمن، الأزمات، المتابعة، شئون الطلبة والامتحانات، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2021/2022.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من الانتهاء من شرح المناهج وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة وعمل المراجعات النهائية وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات، والتأكيد على السادة واضعى الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام وفنى) الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماما عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدورى رقم (14) بتاريخ 9/4/2016 و مراعاة الامتحان؛ والامتحان الاحتياطي، والالتزام بالقرار الوزارى (311) بتاريخ 28/11/2019 والخاص بمادة التربية الرياضية.

كما أكد "حسن" على ضرورة الالتزام بنشرة الموانع رقم (1) بتاريخ 21/12/2020، وتشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل، الأمن، التوجيه الفنى حسب المادة.

كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات للطلاب والعاملين بالشكل الذى يضمن أداء الطلاب للامتحانات فى جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والتنفيذ الدقيق لأحكام القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والتأكيد على عدم التصوير داخل اللجان و عدم اصطحاب المحمول للطلاب والمعلمين مع ضرورة اعلان الجدول فى مكان ظاهر للطلاب.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة إعلان النتائج كما هى حتى ولو كانت منخفضة بعد مراجعة النسبة المقررة من قبل التوجيه الفنى وإتاحة النتيجة لأولياء الأمور حسب التعليمات المنظمة لذلك.

أما بالنسبة لامتحانات المرحلة الثانوية، فقد وجه وكيل الوزارة على التأكيد على جاهزية جميع المدارس التى تعقد بها الامتحانات الكترونيا ومراجعة موقف البنية التحتية والشبكات بمعرفة مسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارات مع الاستعانة بمسئولى التطوير التكنولوجى من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الالكترونية.

أما بالنسبة للفئات المستهدفة بالامتحان الورقى (طلاب المنازل والدمج) يعقد الامتحان ورقيا طبقا للجدول المعلن (بالفترة الصباحية) فى نفس المدارس المسكن عليها الطلاب حال توافر الفراغات او فى اقرب مدارس بديلة ويتم توفيرها بمعرفة الإدارة ويعلن عنها ويخطر بها الطلاب.