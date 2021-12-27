وزير البترول يوقع اتفاقية جديدة مع أباتشى الأمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار

كتبت -مروة الغول

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الامريكية ومدير عام الشركة بمصر اتفاقية تلتزم شركة أباتشي الامريكية بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية .

وتأتى الاتفاقية الموقعة في اطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.

كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية و التوسع بإستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج ، الأمر الذى يحقق طموحات واهداف قطاع البترول و شركة اباتشي لإستغلال إمكانيات التسهيلات الانتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.

حضر التوقيع الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني و الدكتور عادل سماحة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإتفاقيات والاستكشاف .