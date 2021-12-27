اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تنفقها فى أعمال البحث والاستكشاف بمصر..

وزير البترول يوقع اتفاقية جديدة مع أباتشى الأمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:32 ص
وزير البترول يوقع اتفاقية جديدة مع أباتشى الأمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار براميل بترول - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول  وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الامريكية ومدير عام الشركة بمصر اتفاقية تلتزم شركة أباتشي الامريكية بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية .
 
وتأتى الاتفاقية الموقعة في اطار جهود التطوير والتحديث  المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول  القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي  بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية.
 
كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى  في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية و التوسع بإستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج ، الأمر الذى يحقق طموحات  واهداف قطاع البترول و شركة اباتشي لإستغلال إمكانيات التسهيلات الانتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.
 
حضر التوقيع الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني و الدكتور عادل سماحة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإتفاقيات والاستكشاف .

أباتشي

البترول

اتفاقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة