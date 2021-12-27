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وزير الإسكان يُصدر قراراً بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:12 ص
وزير الإسكان يُصدر قراراً بإنشاء جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وزارة الاسكان
كتب أحمد حسن

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بإنشاء جهاز بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمسمى (جهاز تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة).
 
ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية، بهذا القرار.
 
كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً إدارياً بإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة أرض تحت ولاية جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة سور ومخزن وغرف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة. 
 
ونص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالة. 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الاسماعيليه الجديده

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