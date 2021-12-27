اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن تدعو لانتخابات صومالية شاملة وسريعة وذات مصداقية

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:40 ص
واشنطن تدعو لانتخابات صومالية شاملة وسريعة وذات مصداقية نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة تأييدها لإجراء اجتماع مباشر للمجلس الوطنى الاستشارى فى الصومال خلال هذا الأسبوع يركز على تحسين وتسريع العملية الانتخابية فى تلك الدولة الأفريقية.

 

 

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بلاده تشعر بقلق عميق بسبب استمرار التأخيرات، إضافة إلى القواعد الإجرائية التى قوضت الثقة فى العملية الانتخابية.

 

 

وشدد المتحدث على أنه ينبغى على قادة الصومال الإسراع بالتوصل إلى برلمان يتسم بالشفافية والمصداقية والشمولية، إضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبحث المخاوف فى ظل أجواء منفتحة ومقبولة.

 

 

ونوه برايس إلى أن الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار فى الصومال، كما سوف تستخدم الأدوات المتاحة من أجل تحقيق هذه الأهداف.

 

 


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