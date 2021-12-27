اليوم السابع
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هوس الثراء السريع.. ضبط 336 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:00 ص
هوس الثراء السريع.. ضبط 336 قضية حيازة وتنقيب عن الآثار خلال أسبوع التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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نجحت الجهود الأمنية فى مجال أمن الموانئ، في ضبط (15) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (72) قضية متنوعة، أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (336) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية)، وذلك خلال أسبوع.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:

قال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.


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