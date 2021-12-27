هابيل وقابيل بولاق أبو العلا.. يذبح شقيقه بسبب خلافات قديمة (لايف)

كتب: عبد الله محمود

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من السبتية، حول قتل مواطن لشقيقه، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه فى الشارع، بسبب خلافات بينهما بمنطقة بولاق أبو العلا، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بمقتل مسن في دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ا " في العقد الخامس من العمر، أثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذه في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث بولاق أبو العلا من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.