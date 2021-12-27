نيويورك تايمز: إلغاء رحلات جوية لليوم الرابع فى أمريكا بسبب "أوميكرون"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن متغير "أوميكرون" أعاد شبح وقف الطيران مرة أخرى، بعد إلغاء الرحلات الجوية لرابع يوم على التوالى أثناء موسم العطلات وعيد الميلاد، لافتة إلى أنه تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران فى الولايات المتحدة، وآلاف أخرى على مستوى العالم فى عطلة الأحد وهى واحدة من أكثر نهايات الأسبوع ازدحامًا فى العام بالنسبة للسفر.

واعتبارًا من مساء الأحد، تم إلغاء أكثر من 1300 رحلة فى الولايات المتحدة، وأكثر من ضعف العدد فى جميع أنحاء العالم، وفقًا لشركة "فلايت آوير"، التى توفر بيانات الطيران، والتى توقعت استمرار إلغاء الرحلات اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن إلغاءات يوم الأحد "الكئيب" أعقبت الآلاف من عمليات إلغاء الرحلات الجوية العالمية عشية عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد. وهددت عمليات الإلغاء بتعطيل خطط السفر فى وقت يسافر فيه الكثيرون لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلاتهم.

وفى الولايات المتحدة، بدت وتيرة السفر وكأنها تنتعش هذا العام، حيث مر ما يقرب من مليونى شخص عبر نقاط التفتيش كل يوم الأسبوع الماضى، وفقًا لإدارة أمن النقل، وكانت الأرقام فى ليلة عيد الميلاد وعيد الميلاد ضعف الأرقام المماثلة فى العام الماضى تقريبًا.

وتم إلغاء 12% من رحلات شركة جت بلو، و6% من رحلات دلتا إيرلاينز، و5% من رحلات يونايتد إيرلاينز، و2% من رحلات أمريكان إيرلاينز يوم الأحد بحلول منتصف النهار، وفقا لشركة "فلايت آوير".

وقال ديريك دومبروفسكى، المتحدث باسم جيت بلو، أن الشركة دخلت موسم العطلات بأعلى مستويات التوظيف منذ بداية الوباء، لكنه أضاف أن شركة الطيران "شهدت عددًا متزايدًا من المكالمات لطلب إجازات مرضية بسبب متغير "أوميكرون".