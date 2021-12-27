نقيب أطباء الأسنان: 12 دقيقة أقصى حد مسموح به لمضغ اللبان يوميا.. فيديو

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، إن إهمال نظافة الفم تؤثر سلبا على الصحة، حيث قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب و أمراض الجهاز الهضمى ، فضلا عن الإصابة بأمراض الفم نفسه، والتى تحتاج إلى تكلفة باهظة للعلاج، مشيرا إلى أن استخدام فرشة الأسنان أساس العناية بصحة الفم، على الأقل مرتين يوميا، ومعجون الأسنان، ومن المُفضل استخدامها مرة بعد كل وجبة.

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن زيارة عيادة طبيب الأسنان أمر هام يتم تنفيذه بشكل دورى كل 6 أشهر، للحفاظ على صحة الأسنان والفم، لافتا إلى أن مضغ اللبان فترات طويلة قد تؤدى إلى تضرر الفك، مؤكدا أن 12 دقيقة يوميا هى الحد الأقصى المسموح به لمضغ اللبان يوميا للحفاظ على صحة الفم.

كان قد طالب الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزارة التموين بتوزيع فرش أسنان على بطاقات التموين، كل 3 أشهر، موضحا أنه وفق دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية على المصريين، فإن الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة لديهم نسبة تلوث 32%، ومن سن 35 سنة إلى 65 سنة، أى أن 90% من المصريين مصابون بتسوس الأسنان، لافتا إلى دراسات أخرى عن أمراض اللثة أشارت إلى أن 80% من المصريين مصابون بأمراض اللثة.