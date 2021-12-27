نائب محافظ القليوبية يتابع العمل بمشروعات "حياة كريمة" في شبين القناطر..صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، وهند جلال المنسق الميداني لمؤسسة "حياة كريمة" بالقليوبية، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة بنطاق المركز.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال تمديد الوصلات المنزلية للغاز الطبيعي بطريق شبين القناطر – الخانكة، تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق ضمن مخطط رصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز شبين القناطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة الشهيد علي حسن الطوخي الإعدادية وأعمال التوسعة ورفع الكفاءة بمدرسة عرب جهينة الابتدائية، وأعمال رفع كفاءة وإنشاء ملعب جديد بمركز شباب عرب جهينة، وتفقد أيضا الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام وكوبري أعلى المصرف البلبيسي.

واستجابة لشكاوى المواطنين تفقد نائب المحافظ، أعمال مد وتدعيم شبكات الإنحدار بمنشأة الكرام، ووجه المقاول بسرعة إنهاء الأعمال وتسوية الطريق بصورة تسمح بحركة المشاة والسيارات، واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعي والوحدة الصحية بمنشأة الكرام.

جانب من الجولة



خلال جولة نائب محافظ القليوبية



متابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة



متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية