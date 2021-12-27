اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ القليوبية يتابع العمل بمشروعات "حياة كريمة" في شبين القناطر..صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 10:36 م
نائب محافظ القليوبية يتابع العمل بمشروعات "حياة كريمة" في شبين القناطر..صور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، وهند جلال المنسق الميداني لمؤسسة "حياة كريمة" بالقليوبية، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة بنطاق المركز.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال تمديد الوصلات المنزلية للغاز الطبيعي بطريق شبين القناطر – الخانكة، تمهيدا للبدء في أعمال رصف الطريق ضمن مخطط رصف الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز شبين القناطر بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة الشهيد علي حسن الطوخي الإعدادية وأعمال التوسعة ورفع الكفاءة بمدرسة عرب جهينة الابتدائية، وأعمال رفع كفاءة وإنشاء ملعب جديد بمركز شباب عرب جهينة، وتفقد أيضا الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام وكوبري أعلى المصرف البلبيسي.

واستجابة لشكاوى المواطنين تفقد نائب المحافظ، أعمال مد وتدعيم شبكات الإنحدار بمنشأة الكرام، ووجه المقاول بسرعة إنهاء الأعمال وتسوية الطريق بصورة تسمح بحركة المشاة والسيارات، واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعي والوحدة الصحية بمنشأة الكرام.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

خلال جولة نائب محافظ القليوبية
خلال جولة نائب محافظ القليوبية

 

متابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة
متابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة

 

متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

 

نائب محافظ القليوبية خلال الجولة
نائب محافظ القليوبية خلال الجولة

 


نائب محافظ القليوبية

اخبار القليوبية

حياة كريمة بالقليوبية

مبادرة حياة كريمة بالقليوبية

مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

حياة كريمة بقرى شبين القناطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ القليوبية يحيل 8 أطباء بوحدة طب أسرة بالخانكة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:36 م

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

السبت، 18 ديسمبر 2021 10:25 م

نائب محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الجذام ويحيل مسئولين للتحقيق لتدنى الخدمة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:42 م

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:35 م

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بشبين القناطر

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:17 ص

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 05:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة