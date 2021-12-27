موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 27-12- 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 27-12- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

رئيس الرقابة المالية: إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج السبت المقبل.. صور

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء إصدار وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج يوم السبت المقبل، وتوفر الوثيقة تغطية تأمينية خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه.

اكتمال التشكيل النهائى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

شهد اتحاد الصناعات المصرية اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بعد أن أكتمل تشكيل المجلس بالأعضاء المنتخبين والمعينيين بإجمالي 26 عضو منهم 19 عضو منتخب من مجالس إدارات الغرف الصناعية وسبعة أعضاء معينيين بموجب قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 640 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.

وزير البترول يوقع اتفاقية جديدة مع أباتشى الأمريكية بقيمة 3.5 مليار دولار

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الامريكية ومدير عام الشركة بمصر اتفاقية تلتزم شركة أباتشي الامريكية بموجبها بإنفاق 3.5 مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.

أسعار الذهب اليوم 27 ديسمبر 2021.. استقرار محلى وعيار 21 يسجل 791جنيها

يبدو أن عطلات واجازات رأس السنة قد ألقت بظلالها مبكراً على أسواق المعادن الثمينة، إذ يواصل الذهب تسجيل استقرار ملحوظ اليوم الاثنين، مستهل تعاملات هذا الأسبوع، حيث تسجل الأونصة الذهب 1807 دولار.

اتفاق مصرى صينى للتعاون فى مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل وشركة ويتشاي الصينية (إحدى شركات مجموعة شاندونج العالمية للصناعات الثقيلة) في مجالات تصنيع الحافلات وتوزيع المولدات والمحركات ومحطات الطاقة وقد وقع اتفاقتي التعاون خالد جيوشي العضو المنتدب لشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بعد صعود 4 جلسات متتالية، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وخسر رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه عند مستوى 749.968 مليار جنيه.