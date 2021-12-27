مهمة لصحتك.. اعرف الأوميجا 3 بتعمل إيه فى جسمك

نهير عبد النبى

الأحماض الدهنية أوميجا 3 لها فوائد عديدة على صحة الجسم وينصح بتناولها دائما سواء فى شكل أقراص فيتامينات أو عن طريق تناول الأطعمة التى تحتوى على أوميجا 3، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن للأوميجا 3 دور كبير فى تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض ومنها:

1: يمكن لأوميجا 3 أن تحارب الاكتئاب والقلق ، حيث اثبتت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

2: أوميجا 3 يمكن أن تحسن صحة العين، ومن المثير للاهتمام أن الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتنكس البقعي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية في العالم لتلف العين الدائم والعمى.

3:أوميجا 3 يمكن أن تعزز صحة الدماغ أثناء الحمل والحياة المبكرة كما انها ضرورية لنمو الدماغ وتطوره عن الأطفال الرضع.

4: أوميجا 3 يمكن أن تحسن عوامل الخطر لأمراض القلب ، حيث تحتوى على خصائص تمنع تصلب الشرايين ومشاكل القلب وتحد من خطر الاصابة بالامراض.

5:ضغط الدم، يمكن أن تقلل أوميجا 3 من مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم .

6:يمكن لأوميجا 3 أن تقلل من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال.