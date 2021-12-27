"مقبرة أثرية وهمية" وراء اختطاف مواطن في الشرقية

محمود عبد الراضي ـ سليم علي

اعترف متهم باختطاف مواطن في الشرقية ظنا منه بأنه ضمن عصابة نصبت عليه واستولت على أمواله، بزعم فتح مقبرة أثرية.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالشرقية، وتم تحديد وضبط الجناه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بذات العنوان)، رفقة بعض الأشخاص ولم يعد ، حيث تلقى اتصالا تليفونيا من نجله من رقم "مُحدد " وقرر له قيام بعض الأشخاص بإحتجازه لحين حضور (أحد أصدقائه - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية) لقيام الأخير بالنصب عليهم فـى تجارة الآثار وذلك أثناء تواجدهم بقطعة أرض مستأجرة للـمُبلغ كائنة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية فـى حضور نجله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، أسفرت جهوده عن قيام تشكيل عصابى ضم (4 أشخاص "من ضمنهم صديق المجنى عليه" ، لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين فى تجارة الآثار ، وقيامهم بالنصب على (مزارع - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) ولدى إكتشاف الأخير ذلك قام بالإتفاق مع (5) أشخاص على إختطاف المجنى عليه من منزله وإحتجازه بمنزل أحدهم مقابل مبلغ مالى إعتقاداً منه بإشتراكه فى واقعة النصب .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، وأمكن ضبط (9) متهمين من "أفراد التشكيل العصابى ومرتكبى واقعة الخطف" ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتواصل مع المزارع وإستدراجه والتقابل معه بالأرض المُستأجرة للمُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم شراء "مقبرة أثرية" ، كما أضاف المزارع أنه عقب علمه بذلك إتفق مع باقى المتهمين على إختطاف المجنى عليه على النحو المشار إليه، وإنه عقب تضييق الخناق عليه قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه وتبين سلامته وبمناقشته أيد مضمون ما جاء بإعتراف المتهمين ، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط (بندقية آلية – خزنة بها 8 طلقات لذات العيار – 2 طبنجة محدث صوت – 9 طلقات من ذات العيار – سيارتين "ملاكى").