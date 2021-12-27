معاينة مكان انقلاب سيارة ومصرع قائدها خلال تسابقه مع صديقه بطريق الواحات..صور

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع قائدها بطريق الواحات، بمدينة 6 أكتوبر، خلال تسابقه مع صديقه بسيارتين، وتم رفع آثار الحادث.

وحصل اليوم السابع على صور للحادث، وآثار التحطم والتلفيات التي لحقت بالسيارة عقب انقلابها.

وكشفت تحريات رجال المباحث ملابسات انقلاب سيارة ومصرع شاب بطريق الواحات، حيث ذكر صديق المتوفي عقب ضبطه أمام رجال المباحث، أنهما قررا التسابق كل منهما بسيارته بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وخلال التسابق فوجىء المتوفي بسيارة نقل فاصطدم بها من الخلف نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلاب سيارته ومصرعه نتيجة الإصابات التي لحقت به.

كما استمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة النقل الذي أكد أنه فوجىء باصطدام سيارة ملاكي به من الخلف، وفور توقفه اكتشف وفاة قائدها.

لقى شاب مصرعه في حادث انقلاب سيارة يقودها بطريق الواحات في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اصطدامها بسيارة نقل بطريق الواحات.

انتقل رجال الإدارة العامة للمرور، ورجال المباحث، وتبين أن سيارة ملاكي يقودها شاب انقلبت بعد اصطدامها بسيارة نقل من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائدها.

وتم التحفظ على سائق السيارة النقل لاستجوابه، وتم ضبط قائد السيارة الملاكي صديق المجني عليه لتسابقه معه بالسيارات، وحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.