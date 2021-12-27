مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتى نقل بالريف المصرى جنوب العلمين

مطروح - حسن مشالي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة، مساء اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارتي نقل وربع نقل، بالريف المصري، في منطقة المغرة، جنوبي العلمين، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، لإخلاء المصابين والجثتين إلى مستشفى العلمين النموذجي.

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ربع نقل، في منطقة الريف المصري، ووجود 4 مصابين وجثتين، فتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى العلمين، كما سيتم نقل الجثتين إلى ذات المستشفى، عقب إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويجري حاليًا، إجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات القانونية، بمعرفة الشرطة، ورفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على عدم تأثر حركة المرور بالمكان، الذي شهد وقوع الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.