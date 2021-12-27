مصرع مشرفة تمريض صدمها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادى

قنا صابر سعيد

لقيت مشرفة تمريض مصرعها، اليوم الإثنين، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي شمال محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع مشرفة تمريض صدمها قطار بمحطة نجع حمادي شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن مصرع مديحة سعد الله علي، 47 عاما، مشرفة تمريض، بعد أن دهسها قطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



ونعت مديرية الصحة بقنا، وفاة مشرفة التمريض بعد أن صدمها قطار بمحطة السكة الحديد نجع حمادي





