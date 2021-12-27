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مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في كفر شكر والنيابة تصرح بالدفن

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:10 م
مصرع طالب سقط من الطابق الخامس في كفر شكر والنيابة تصرح بالدفن جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي طالب مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس بقرية البقاشين التابعة لدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقله إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تلقى اللواء مصطفى غالب مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط الطالب "مصطفى.ع.م"، من الطابق الخامس بقرية البقاشين بكفر شكر، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثرا بإصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين أن الطالب يبلغ من العمر 15 عامًا وسقط على الأرض أثناء تواجده بالطابق الخامس داخل قريته البقاشين محل إقامته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان سبب الوفاة.


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