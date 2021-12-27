اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع ربة منزل وطفلتها في حادث انهيار سقف منزل بقنا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:54 م
مصرع ربة منزل وطفلتها في حادث انهيار سقف منزل بقنا انهيار سقف منزل- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت ربة منزل وطفلتها، اليوم الإثنين مصرعهما، متأثرين بإصابتهما في حادث انهيار سقف منزل بقنا.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن المنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن وجذوع النخيل، لافتا إلى أنه انهار سقف إحدى الغرف على الضحايا.

و أسفر الحادث عن مصرع  يامنة على أحمد 35 عاما، وطفلتها صفاء سيد محمد، متأثرين بإصابتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.



 


مصرع ربة منزل

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

انهيار سقف منزل

انهيار منزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة