مصرع ربة منزل وطفلتها في حادث انهيار سقف منزل بقنا

لقيت ربة منزل وطفلتها، اليوم الإثنين مصرعهما، متأثرين بإصابتهما في حادث انهيار سقف منزل بقنا.
وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن المنزل مكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن وجذوع النخيل، لافتا إلى أنه انهار سقف إحدى الغرف على الضحايا.
و أسفر الحادث عن مصرع يامنة على أحمد 35 عاما، وطفلتها صفاء سيد محمد، متأثرين بإصابتهما.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.
انهيار سقف منزل- أرشيفية
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لقيت ربة منزل وطفلتها، اليوم الإثنين مصرعهما، متأثرين بإصابتهما في حادث انهيار سقف منزل بقنا.
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