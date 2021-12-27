اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:19 م
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 11917 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2089 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 14178 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 4705 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3254 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3993 نقطة.
 
 
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة