مرافق الأقصر تحرر 159 مخالفة متنوعة فى حملات على المحلات والمقاهى والباعة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما قامت الحملة بمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية بشأن فتح وغلق المحلات والمولات التجارية، وذلك وفقا لقرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الصادر في ذلك الشأن.

واستهدفت الحملة شوارع ومناطق موقف الأقاليم وموقف البياضية التليفزيون والمدينة المنورة والإسعاف والمنشية والمحطة وشرق السكة الحديد ويوسف حسن ومستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والنقيب تامر عباس، والنقيب شريف جمعه، والنقيب على شيحه من شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية 5 مخالفة قرار مواعيد الغلق، و37 اشغال، و11 بائع متجول، و7 عدم ارتداء كمامه، 2 مقهي تقدم شيشه وضبط عدد 14 شيشه، و7 ميكروفون ازعاج، و4 منشأه بدون ترخيص، و34 مضبوطات متنوعه، و52 ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.