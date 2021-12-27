محافظ شمال سيناء يتفقد المنطقة الحرفية بالعريش تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها

شمال سيناء - محمد حسين

قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس محمد رضوان، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ، بتفقد أعمال المنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة تمهيدا لتشغيلها بكامل طاقتها .

قال المحافظ فى بيان صحفى ، انه خلال جولته أكد على سرعة إنهاء الأعمال الجارية تمهيدًا لتشغيل المنطقة بكامل طاقتها، لما تضمه من مشروعات وأعمال من ورش حرفية ومجمع صناعي حرفى وغيرها من المشروعات الإنتاجية.

أشار المحافظ إلي أنه سبق افتتاح مطحن الكرام بالمنطقة الحرفية ، وذلك بعد رفع كفاءته وإعادة تشغيله بطاقة 220 طنا فى اليوم ، بجانب افتتاح محطة تعبئة الغاز بالمنطقة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها ، حيث تعمل بطاقة 250 طن غاز يوميا " إنتاج 52 ألف اسطوانة غاز فى اليوم ".

لفت المحافظ إلى أن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25 مليون جنيه انشاءات-25 مليون جنيه معدات"، لإنشاء المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة والذى يضم عدد 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية .

أوضح المحافظ أن المنطقة الحرفية مقامة على مساحة كيلو مترا مربعا ، ومخططا لها الامتداد على مساحة500 ألف مترا كتوسعات مستقبلية ، وأنها مخططا بها 775 قطعة ،منها 300 قطعة جاهزة للتخصيص وإقامة أنشطة ومنتجات حرفية، كما تجري أعمال التشطيبات في الورش الحرفية تمهيدًا لافتتاحها.