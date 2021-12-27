محافظ الشرقية يُكلف بمساعدات فورية وتوفير أوجه الرعاية الصحية لغير القادرين

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (9) من المواطنين ومن متحدي الإعاقة، من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخصيص يوم في الإسبوع للقاء المواطنين والإستماع لمشكلاتهم وحلها فوراً في ضوء الإمكانيات المتاحة.



جاء ذلك بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ، والأستاذ عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة ومديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالشرقية ، ومديرة إدارة الإسكان ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .



حيث أستهل اللقاء بشكاوى تقدم بها أربعة مواطنون وهم ع .م.ع ، ه. م. م ، ن. ر.م من مركز الزقازيق ، و. ع .ا من ذوى الهمم من مركز منيا القمح ، حيث يتضررون من عدم وجود سكن مناسب لهم ولأسرهم، وعدم وجود دخل ثابت لهم وعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج ودفع المصروفات المدرسية ،ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث حالتهم الإجتماعية لبحث إمكانية توفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك إعطائهم مساعدات فورية لحين إستخراج معاش تكافل وكرامة لهم وكذا تكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، كما وجه المحافظ مديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بإعفاء أبنائهم من المصروفات المدرسية و تم تكليف وكيل مديرية الصحة بتوفير العلاج الخاص لهم من خلال منظومة علاج غير القادرين.



وفى نفس الإطار إستمع محافظ الشرقية لشكوى المواطنة ن. ه. أ من ذوى الهمم ، من مركز ههيا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها وخاصة إنها كفيفة، نتيجة لإصابتها بمرض السكر وتحتاج لعلاج شهرى ليكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بإستخراج معاش تكافل لها وإعطائها مساعدة شهريه لحين صرف المعاش لتعينها على تحمل نفقات المعيشة ، وكذا كلف وكيل مدير مديرية الصحة بتوفير العلاج الخاص لها من خلال منظومة علاج غير القادرين.

وحرصاً من محافظ الشرقية على إعانة السيدات المعيلات الذين يتحملون مسئولية أسرهم بمفردهم أنصت محافظ الشرقية لشكوى ن. م .ع حيث أنها مطلقة، وتعول طفلين بمراحل التعليم المختلفة وتتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليكلف المحافظ ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببحث حالتها الإجتماعية لبحث إمكانية إستخراج معاش تكافل وكرامة لها، وكذلك إعطائها مساعدة شهرية لحين صرف المعاش وكذا تكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لها بالقطاع الخاص .



وحرصاً من محافظ الشرقية على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية كلف المحافظ مدير مديرية الصحة بتوفير العلاج المناسب ، لـ ه. ز ع والتى تتضرر من عدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج الدوائى لكونها من أصحاب الأمراض المزمنة وكذا كلف ، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف إعانة فوريه لها لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج.



وحرصاً من محافظ الشرقية على تقديم الدعم الكامل للشباب فقد كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمساهمة في توفير جهاز لـ"ه .س م" من مركز ههيا لتضررها من عدم قدرتها على إكمال جهازها، وكذلك صرف إعانة فورية لها بالإضافة لتكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لها لتساعدها على شراء جهازها.



وفى نهاية اللقاء كلف محافظ الشرقية إدارة العلاقات العامة بالديوان العام بتوصيل المواطنين من ذوى الهمم، والذين يعانون من أمراض مزمنة لمديرية الصحة ومديرية التضامن ومديرية القوى العاملة بالحافلة الخاصة بذوى الهمم بمحافظة الشرقية، وذلك لإنهاء إجراءات علاجهم على نفقة الدولة وإستلام خطابات التعيين بالقطاع الخاص وبعد ذلك تقوم الحافلة بتوصيلهم لمحل إقامتهم.



أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التى تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين خاصة التي استقبلتها إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين.





اللقاء



جانب من اللقاء



جانب من لقاء المحافظ



لقاء المحافظ







