محافظة البحر الأحمر تقيم ورشة عمل لبدء مطابقة التصالح فى المخالفات

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت محافظة البحر الأحمر ورشة عمل عن مطابقة آلية التعاون وطريقة تنفيذ نماذج مطابقة مبانى التصالح، وكيفية الحصول على طلب المطابقة الخاص بالمرافق على مستوى مدن المحافظة، بحضور العميد عصام مدكور مدير مكتب تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

من جانبه قال اللواء محمد البندارى، السكرتير العام فى كلمته أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مؤكداً على أن المحافظة تقدر المجهودات التى تبذلها الجهات المعنية والمكلفة بملفات التصالح، وتقدم كل وسائل الدعم والمساعدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من هذه الملفات.

وشدد السكرتير العام على مديرى الإدارات الهندسية ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين بالبحر الأحمر، وتجهيز ما لا يقل 20 ملف يوميا بالمدينة لعمل المطابقة لهذه الملفات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن شهادة المطابقة هى اخر خطوة فى مشوار التصالح لتركيب المرافق للمواطنين.

ومن جانبه أوضح العميد عصام مدكور عند الانتهاء من تجهيز الملفات بالمدينة فإن مكتب تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبحر الأحمر على استعداد لتنفيذ أكثر من 20 معاينة ومطابقة ميدانية لملفات التصالح للمواطنين لتسليم نموذج 10 النهائى للمستحقين.

وأضاف مدير مكتب تراخيص الهيئة الهندسية بأن هناك عدة مستندات يجب استيفاؤها لتنفيذ أعمال المطابقة، ومن هذه المستندات، قرار قبول التصالح عن أعمال المخالفة " نموذج رقم 10 "، والرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، والمقدم عنها طلب التصالح المعتمدة (واجهات - بدروم - أرضى - مكرر - سطح)، وطلب بملء واعتماد بيانات طلب المطابقة، وضرورة وجود شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من المهندس المشرفة وشهادة معتمدة من الدفاع المدنى بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق فى حالة إعفاء المنشأة، وبيان الرفع المساحى وإحداثيات الموقع للأرض محل المطابقة معتمد من مركز شبكات المرافق بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية معتمد من الجهة الإدارية، إيصال سداد الرسوم المقررة.

حضر ورشة العمل العميد ياسر حسن طه، ومديرى الإدارات الهندسية بالمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجيا بالمدن والاحياء ومدير الإدارة العامة للتخطيط ومدير إدارة الأملاك بالديوان العام.