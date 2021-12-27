محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين

الإسكندرية أسماء على بدر

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي ضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتصدي لأي مخالفات ، وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة ، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذا الصدد؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة إستهدفت سوق الجمعه وشوارع المكس ،الإسناوي ، الأمان ، مساكن عبد الرحيم ومنطقة مينا البصل وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 منشآت وضبط 65حالة إشغال متنوع ، وتحرير 25 محضر تموين وصيدله ورصد بيئي وصحه ، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 7 آلاف جنيه.

وقام حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال ترافقه وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بحملة مكبرة فى شوارع المعهد الدينى وطريق الكورنيش بالمندرة بحري ، ومصطفي كامل ، لإزالة الإشغالات وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بنحو 22 الف جنيه، وضبط وإزالة الإشغالات التي تعيق الطريق العام ، وضبط 246 شيشة، وغلق صيدلية.

وقام رئيس حي وسط برئاسة رجب النقيدى بحملة لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع : سعد زغلول ،صفيه زغلول، محرم بك، الرصافه، عبد القادر الغرياني، الابعاديه ،باب شرقي، وجلال الدسوقي،وتم خلالها ضبط عدد 69 حالة إشغال متنوع ،ورفعها والتحفظ ، وتم فتح الشوارع والأرصفة أمام المارة .

وشن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة بشوارع الحي أسفرت عن ضبط 22 حالة إشغال مختلفة، حيث تضمنت الحملة المرور على شوارع الدلتا ، فهمي ويصا ، سرهنك ، والجلاء ، وطريق محور المحمودية، كما أزالت الحملة عدد من الحواجز والتعديات المختلفة ، هذا وقد تم متابعة التمركز في شارع الزهور بالحضرة لمنع عودة الإشغالات مرة آخرى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية.

وقاد السيد موسي رئيس حى العجمى حملة مكبرة بنطاق الحي بمشاركة إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع وبالتعاون مع إدارة العجمى الطبية والطب البيطري والامن الصناعى والتفتيش الصيدلي والتموين والقوى العاملة وشركة الصرف الصحي وجهاز حماية المستهلك ، حيث تم المرور علي شارع البيطاش وطريق إسكندرية مطروح ومدخل أكتوبر وك 21 ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محلين بقطاع البيطاش وتم إزالة الإشغالات والفروشات والباعة الجائلين والتحفظ على 40 حالة إشغال متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد محافظ الإسكندرية علي استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواءعبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.