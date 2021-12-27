متهمة بسرقة ذهب في الموسكي: غافلت صاحب المحل واستوليت على المصوغات

كتب سليم على

اعترفت سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، أنها سرقت كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل، بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الموسكى، بعدما غافلت صاحبه واستولت على "3 خواتم ذهب، 2 حلق، سلسلة"، عقب إيهامه بعرضهم على شخص وسرقتهم، وتم القبض عليها واعترفت بارتكابها للواقعة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من أحد المحلات بدائرة قسم الموسكى بأسلوب المغافلة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، بحضور سيدة للمحل ملكه والاستيلاء منـه علـى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب ، 2 حلق ، سلسله) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه"، إلا أنها غافلته واستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار .

وباجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمـه بدائرة قسم شرطة عين شمس- لها معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه، تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيىء النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.